Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki TV kulesi vuruldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
RUSYA, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesini hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.Abone ol
RUSYA Dışişleri Bakanlığının, "Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun" açıklamasından hemen sonra Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesini hedef aldı.
Baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin yanı sıra internet ve teknolojik altyapıların bulunduğu televizyon kulesine düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki siviller panik kaçmaya başladı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.
Saldırıdan saatler önce Rusya Savunma Bakanlığı provokasyon içerikli yayınların sosyal medya üzerinden yayıldığını savunarak Kiev'deki istihbarat binasının ve teknoloji üslerinin vurularak imha edileceğini duyurmuştu.