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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in , 2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı. 

Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis'e gönderilen fezleke, TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu. Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Ne olmuştu?
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, partisinden istifa etmiş ve hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili oluşturulan Meclis Hazırlık Komisyonu'nda savunma yapmıştı.

Fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini söylemişti
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu aracılığıyla savunmasını yapan Güzel, fotoğrafların çözüm süreci döneminde çekildiğini, PKK'lı terörist Volkan Bora ile üniversite yıllarında arkadaş olduğunu, duygusal yakınlık sonucunda da aile arasında sözlendiklerini bildirdi. Güzel savunmasında, 2013 yılındaki çözüm sürecine atıfta bulunarak, "Bu süreçte taraflar arasında bir mutabakat oluşmuş, devlet yetkilileri ve çeşitli heyetler tarafından haberde bahsedilen bölgelere gidiş-gelişler yaşanmıştır. Birçok kişi gibi ben de bahsi geçen bölgeye gittim ve görüştük" dedi.

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