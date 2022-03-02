Putin'in 64 kilometrelik 'Yıkım Ordusu' yolda kaldı! Benzinleri ve yiyecekleri bitti iddiası olay
RUSYA’nın Kiev’e doğru yola çıkardığı 64 kilometrelik askeri konvoyu yolda kaldı. Dev konvoyun yakıt ve gıda sorunu nedeniyle ilerleyemediği belirtiliyor. Bir başka iddia ise, yeni bir saldırı planı yapıldığı için bekledikleri şeklinde...
Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerindeki beliren 64 kilometrelik konvoy durdu. ABD'li yetkililer, dev birliğin yakıt ve gıda sorunu nedeniyle durduğunu belirtiyor.
Reuters'teki habere göre, yetkililer, birliğin yeni bir taktik değerlendirmesi içinde durmuş olabilceğini söyledi. ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, askeri techizatların fotoğraflarını paylaşırken, görüntülerde Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği görülüyor.
Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 64 kilometre olduğu vurgulandı. Konvoy, tüm dünyanın dikkatini çekti.
Konvoyun Kiev’e 43 km mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığı tespit edildi.