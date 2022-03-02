ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! Rus uçaklarına ABD hava sahasını kapattı 'lüks jetlere, atlara el koyucağız'

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı döneminde ilk kez Kongre ortak oturumunda "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Putin'e ciddi bedeller ödeteceklerini söyleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

Abone ol

ABD Başkanı Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.​​​​​​​Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin şu ana kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır" dedi. Biden'ın konuşmasından satır başları;

Zelensky ve Ukraynalılar dünyaya ilham oldu

"6 gün önce Rusya Putin özgür dünyayı temellerinden sarsmaya çalıştı. Ukrayna'ya girebileceğini düşündü ama bir direnişle karşılaştı. Başkan Zelenski ve Ukraynalılar cesaretle dünyaya ilham oldular"

Putin büyük bedeller ödeyecek

- Putin şu anda bütün dünyadan izole edildi.Özgür dünya Putin'i hesaba çekiyor. 650 milyar dolarlık savaş fonu kullanışsız hale geliyor. Rusya’nın teknolojiye ulaşımını engelleyerek ekonomisini ve askeri gücünü zayıflatacağız. Putin savaş alanında kazanımlar elde etmiş olabilir ama uzun vadede büyük bir bedel ödeyecek.

Rus oligarkların yatlarına, lüks dairelerine, özel jetlerine el koyacağız

- Adalet Bakanlığı Rus oligarkların suçlarının izini sürmek için bir görev gücü topluyor. Avrupalı müttefiklerimizle birlikte yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerini bulup el koyacağız.