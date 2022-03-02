Ukrayna lideri Zelensky'i öldürmeye giden Çeçen 'V Taburu' öldürüldü!

ÇEÇENİSTAN lideri Ramzan Kadirov'a büyük darbe. Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu. Kadirov, Çeçen askerlerini büyük bir şov eşliğinde Ukrayna'ya doğru yola çıkarmıştı.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, “Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı” dedi.

Zelensky: Tarih tekrarlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı’na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü açıklayarak, “Tarih tekrarlanıyor” ifadesini kullandı.