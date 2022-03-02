BIST 1.970
DOLAR 14,02
EURO 15,62
ALTIN 868,11
HABER /  DÜNYA

Ukrayna lideri Zelensky'i öldürmeye giden Çeçen 'V Taburu' öldürüldü!

Ukrayna lideri Zelensky'i öldürmeye giden Çeçen 'V Taburu' öldürüldü!

ÇEÇENİSTAN lideri Ramzan Kadirov'a büyük darbe. Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu. Kadirov, Çeçen askerlerini büyük bir şov eşliğinde Ukrayna'ya doğru yola çıkarmıştı.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, “Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı” dedi.

Zelensky: Tarih tekrarlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı’na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü açıklayarak, “Tarih tekrarlanıyor” ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Putin rejimi gözünü karattı! Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ile 3 çocuk gözaltına alındı Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün müzakere masası ikinci kez kuruluyor! Ruslar tüm şehirleri bombalıyor ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! Rus uçaklarına ABD hava sahasını kapattı 'lüks jetlere, atlara el koyucağız'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya lideri Putin'e kuşatma! Kendisine de tüm oligarklarına yasaklar geldi
Foto Galeri Rusya lideri Putin'e kuşatma! Kendisine de tüm oligarklarına yasaklar geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün müzakere masası ikinci kez kuruluyor! Ruslar tüm şehirleri bombalıyor
Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün müzakere masası ikinci kez kuruluyor! Ruslar tüm şehirleri bombalıyor
ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! Rus uçaklarına ABD hava sahasını kapattı 'lüks jetlere, atlara el koyucağız'
ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! Rus uçaklarına ABD hava sahasını kapattı 'lüks jetlere, atlara el koyucağız'
AÖL sınav giriş ekranı 2022 online TC ile giriş nasıl yapılır?
AÖL sınav giriş ekranı 2022 online TC ile giriş nasıl yapılır?
Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Çavuşoğlu açıkladı
Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Çavuşoğlu açıkladı
Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı
Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı
Ankara'da halk ekmeğe zam geldi! 2 Mart 2022 itibariyle geçerli yeni fiyatına bakın
Ankara'da halk ekmeğe zam geldi! 2 Mart 2022 itibariyle geçerli yeni fiyatına bakın
Antalyaspor'u 2-0'la geçen Trabzonspor kupada ilk yarı finalist oldu
Antalyaspor'u 2-0'la geçen Trabzonspor kupada ilk yarı finalist oldu
ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul ettiler
ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul ettiler
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sanal dünyada da devam ediyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sanal dünyada da devam ediyor
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı