Putin rejimi bunu da yaptı! Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ile 3 çocuk gözaltına alındı
RUSYA, Ukrayna'ya saldırmaya 7. gününde de devam ederken, Rus rejimi Moskova başta olmak üzere bir çok kentte savaşı durdurması için protesto ediliyor. Başkent Moskova'daki Ukrayna Büyükelçiliği'ne giden 2 anne ve 5 çocuk ise Rus polisler tarafından gözaltına alındı.
Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor. Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.
En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi.
Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olay Rusya'da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Başkent Moskova ve St.Petersburg kentinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterilerine yüzlerce kişi katıldı.