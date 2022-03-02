BIST 1.970
DOLAR 14,06
EURO 15,67
ALTIN 869,59
HABER /  DÜNYA

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü seyir halindeki araca çarptı çok sayıda ölü var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Korkunç kaza! Yolcu otobüsü seyir halindeki araca çarptı çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü.

Abone ol

Kano Eyaleti İtfaiye Sözcüsü Saminu Abdullahi, yaptığı açıklamada, Kano-Kaduna kara yolunda lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki araca çarptığını söyledi.

Abdullahi, çarpmanın ardından çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna lideri Zelensky'i öldürmeye giden Çeçen 'V Taburu' öldürüldü!
Ukrayna lideri Zelensky'i öldürmeye giden Çeçen 'V Taburu' öldürüldü!
Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün müzakere masası ikinci kez kuruluyor! Ruslar tüm şehirleri bombalıyor
Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün müzakere masası ikinci kez kuruluyor! Ruslar tüm şehirleri bombalıyor
Maske yasağı bugün bitiyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şifreleri verdi
Maske yasağı bugün bitiyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şifreleri verdi
AÖL sınav giriş ekranı 2022 online TC ile giriş nasıl yapılır?
AÖL sınav giriş ekranı 2022 online TC ile giriş nasıl yapılır?
Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı
Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı
Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı
Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı
Ankara'da halk ekmeğe zam geldi! 2 Mart 2022 itibariyle geçerli yeni fiyatına bakın
Ankara'da halk ekmeğe zam geldi! 2 Mart 2022 itibariyle geçerli yeni fiyatına bakın
Antalyaspor'u 2-0'la geçen Trabzonspor kupada ilk yarı finalist oldu
Antalyaspor'u 2-0'la geçen Trabzonspor kupada ilk yarı finalist oldu
ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul ettiler
ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul ettiler
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sanal dünyada da devam ediyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sanal dünyada da devam ediyor