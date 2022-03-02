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Isparta'da dini nikahlı hamile eşine kurşun yağdırdı! Kadın ve bebeğinden kahreden haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta'da dini nikahlı hamile eşine kurşun yağdırdı! Kadın ve bebeğinden kahreden haber geldi

ISPARTA’da bu sabaha karşı 6 aylık hamile olduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç kadın, dini nikahlı eşi tarafından vurularak karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

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Olay çiftin Isparta’ya bağlı Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Ş.G isimli şahıs ile dini nikahlı oldukları öğrenilen 24 yaşındaki eşi Raziye Karabuğa, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı tartışma esnasında Ş.G silahını çıkararak 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Raziye Karabuğa’ya ateş etti ve hamile kadın başından ve göğsünden ağır yaralandı.

Ş.G isimli şahıs ağır yaraladığı dini nikahlı eşi Raziye Karabuğa’yı Isparta Şehir Hastanesi Acil bölümünün bahçesine atarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin yaralı kadına yaptığı tüm müdahaleler sonucu Raziye Karabuğa ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan zanlı Ş.G.’yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olay üzerine savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

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