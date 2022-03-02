Binlerce Ukraynalı gözyaşlarına boğuldu! Kilometrelerce yürüdüler: Çocuklar perişan halde
RUSYA’nın saldırıları sonrası yaşadıkları şehirlerden ayrılarak gelen binlerce Ukraynalı, gözyaşları içinde ülkelerini terk etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında devam ederken saldırılardan kaçan binlerce Ukraynalı günlerdir sınır kapılarına akın ediyor. Ukraynalıların en fazla tercih ettiği Romanya sınır kapısında hareketli anlar yaşanıyor.
Sınırda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları geride bırakarak kurtularak içeriye giren sivillerin yardımına ise sınırda bekleyen yardım kuruluşları ve sivil savunma ekipleri yetişiyor.
Dondurucu soğukta kilometrelerce yürümek zorunda kalan çocukların yorgunluğu ise kameralara yansıdı. Gözyaşları içerisinde ülkesine bakan Ukraynalılar kendileri için hazırlanan otobüslerle gidecekleri şehirler veya ülkeler için yola çıktı.
AFAD yetkilisi Oğuz İlkbahar, savaştan kaçan insanlara insani yardım amaçlı sınır kapısında olduklarını ifade ederken, “İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu yardımları yapıyoruz. AFAD savaşın ikinci gününden beri burada." dedi.