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Binlerce Ukraynalı gözyaşlarına boğuldu! Kilometrelerce yürüdüler: Çocuklar perişan halde

Binlerce Ukraynalı gözyaşlarına boğuldu! Kilometrelerce yürüdüler: Çocuklar perişan halde

RUSYA’nın saldırıları sonrası yaşadıkları şehirlerden ayrılarak gelen binlerce Ukraynalı, gözyaşları içinde ülkelerini terk etti.

Binlerce Ukraynalı gözyaşlarına boğuldu! Kilometrelerce yürüdüler: Çocuklar perişan halde

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında devam ederken saldırılardan kaçan binlerce Ukraynalı günlerdir sınır kapılarına akın ediyor. Ukraynalıların en fazla tercih ettiği Romanya sınır kapısında hareketli anlar yaşanıyor. 

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Binlerce Ukraynalı gözyaşlarına boğuldu! Kilometrelerce yürüdüler: Çocuklar perişan halde

Sınırda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları geride bırakarak kurtularak içeriye giren sivillerin yardımına ise sınırda bekleyen yardım kuruluşları ve sivil savunma ekipleri yetişiyor. 

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Binlerce Ukraynalı gözyaşlarına boğuldu! Kilometrelerce yürüdüler: Çocuklar perişan halde

Dondurucu soğukta kilometrelerce yürümek zorunda kalan çocukların yorgunluğu ise kameralara yansıdı. Gözyaşları içerisinde ülkesine bakan Ukraynalılar kendileri için hazırlanan otobüslerle gidecekleri şehirler veya ülkeler için yola çıktı.

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Binlerce Ukraynalı gözyaşlarına boğuldu! Kilometrelerce yürüdüler: Çocuklar perişan halde

AFAD yetkilisi Oğuz İlkbahar, savaştan kaçan insanlara insani yardım amaçlı sınır kapısında olduklarını ifade ederken, “İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu yardımları yapıyoruz. AFAD savaşın ikinci gününden beri burada." dedi. 

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