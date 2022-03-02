Binlerce Ukraynalı gözyaşlarına boğuldu! Kilometrelerce yürüdüler: Çocuklar perişan halde

AFAD yetkilisi Oğuz İlkbahar, savaştan kaçan insanlara insani yardım amaçlı sınır kapısında olduklarını ifade ederken, “İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu yardımları yapıyoruz. AFAD savaşın ikinci gününden beri burada." dedi.