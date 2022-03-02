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Mehtap Yılmaz evli mi eşi ve çocuğu var mı? Mehtap Yılmaz kardeşi

Mehtap Yılmaz evli mi eşi ve çocuğu var mı? Mehtap Yılmaz kardeşi

Popstar yarışması ile tanınan ve farklı sesi ve dobra kişiliği ile ünlenen Mehtap Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Bir dönem pavyonda çalışan Mehtap 44 yaşında ve aslen Artvinli. Küçük yaşta şarkı söylemeye başlayan Mehtap'ın bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur.

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Popstar Mehtap Yılmaz bugün 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Zor geçen hayatı ve şöhret basamaklarını çıkarken yaşadıkları ile sık sık gündeme gelen Mehtap Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Popstar Mehtap evli mi? Popstar yarışması ile ünlenen Mehtap 44 yaşında ve aslen Artvinli. 

Mehtap Yılmaz kimdir: Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi.

Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş.  Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi,  çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı.  O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı.  Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. 2008 Popstra’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

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