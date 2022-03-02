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Trabzonspor'da Vitor Hugo'dan kötü haber geldi

Trabzonspor'da Vitor Hugo'dan kötü haber geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'da, karşılaşmanın son anlarında sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun sakatlığına ilişkin açıklama yapıldı.

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün akşam karşılaşmanın ardından Vitor Hugo'nun MR'ının çekildiğini belirtti.

Güven, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

Trabzonspor savunmasında Edgar'ın ardından Hugo'nun da sakatlanması sıkıntıya neden oldu.

Karadeniz ekibinde stoperde Denswil, Hüseyin Türkmen ve Ahmetcan Kaplan kaldı.

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