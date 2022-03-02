CHP'li milletvekili Burak Erbay covid-19'a yakalandı

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Burak Erbay, Menteşe’deki özel bir hastanede tedbir amaçlı yattığı öğrenildi.

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Dün Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine test yaptıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın akşam saatlerinde gelen test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıkması üzerine CHP Milletvekili Erbay tedbir amaçlı hastanede kalacağı öğrenildi.



Burak Erbay kimdir?

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Bölgesi, 3'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. 1978 Muğla Köyceğiz’de doğdu. İlkokulu Köyceğiz’de, orta ve lise öğrenimini İzmir’de, Üniversite öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2002-2003 yılında İstanbul Baro stajını tamamladıktan sonra, İstanbul’da Uluslararası Hukuk bürosunda çalıştı. Öğrencilik yıllarında Üniversite Hukuk Kulübü Başkanlığı, İstanbul Kadıköy Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kollarında aktif görev aldı.



Kadıköy Belediyesi Gençlik merkezi bünyesinde gönüllü olarak çalıştı. 2008-2009 yılları arasında CHP Muğla İl Sekreteri, 2009-2014 yılları arasında Köyceğiz Belediyesi İl Genel Meclis üyeliği, İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Yörük Obaları Derneği, Genç İş Adamları Derneği ve Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Disiplin Kurulu üyesi. 25. ve 26. Dönemlerde milletvekili adayı oldu. 2005 yılından itibaren Menteşe’de serbest avukatlık yapmakta, evli ve bir çocuk babası.