Şubat ayı enflasyonunda en fazla fiyatı uçan kış sebzesi karnabahar oldu

Şubat ayında İstanbul'da en fazla fiyatı artan ürün yüzde 106,86 ile karnabahar oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şubat ayına ait fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116’sının perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün fiyatı ise değişmedi. Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 106,86 artışla Karnabahar oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise ev eşyası grubundan yüzde 13,63 azalan battaniye fiyatları oldu.

Şubat ayında karnabahar fiyatı yüzde 106,86 arttı

Şubat ayında Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze ve Meyveler grubunda yer alan Karnabahar fiyatı yüzde 106,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Aynı gruptan yüzde 81,36 ile Kabak, yüzde 54,40 ile Domates, yüzde 51,02 ile Kıvırcık Salata, yüzde 50,66 ile Maydanoz ve yüzde 47,98 ile Salatalık olmuştur.

En çok battaniye ucuzladı

2022 Şubat ayında ev eşyası harcamaları grubunda yer alan battaniye fiyatı yüzde 13,63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Aynı gruptan yüzde 12,75 ile çarşaf, yüzde 8,97 ile yorgan, giyim harcamaları grubundan yüzde 5,13 ile çocuk ceketi, gıda harcamaları grubundan yüzde 3,89 ile süt oldu.