Semra Güzel kimdir aslen nereli kaç yaşında? Dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından HDP'li Semra Güzel'in hayatı merak konusu oldu. Terör örgütü mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel aslen Şanlıurfalı ve 38 yaşında. Peki Semra Güzel evli mi, çocukları var mı?

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Terör örgütü mensubu ile fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel 'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Adıyaman kırsalında TSK tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen bir operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkan Semra Güzel, merak konusu oldu. Semra Güzel kimdir? HDP Milletvekili Semra Güzel nereli ve kaç yaşında?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Semra Güzel Kimdir?



Semra Güzel 1984 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Viranşehir'de tamamladı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. DHY kurasıyla Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine atandı (Mayıs 2009). Kasım 2010'da Nusaybin 1 No'lu ASM'de Aile Hekimliği görevine geçti. Eylül 2012'de TUS ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünü kazandı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında görev aldı. Diyarbakır Tabip Odasında Eş Başkanlık sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Fotoğraf Ortaya Çıktı!



Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı..