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Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yüz yüze eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yüz yüze eğitime ara verildi

KONYA'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ilgın ilçesinde 2 Mart Çarşamba yani bugün yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

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Konya'nın Ilgın ilçesinde kar, don ve buzlanma olasılığı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olumsuz hava şartlarının gerçekleşmesinin beklenildiğine dair iletilen meteorolojik veri ve uyarılar nedeniyle, 2 Mart Çarşamba yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitimle eğitimin yürütüleceği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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