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İbrahim Kalın açıkladı: Putin'in asıl amacı Ukrayna değil! Bu gece ve yarın yaşanacaklar...

İbrahim Kalın açıkladı: Putin'in asıl amacı Ukrayna değil! Bu gece ve yarın yaşanacaklar...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin daha da tırmanacağını Rusya'nın sadece Ukrayna'yı amaçlamadığını söyledi. Kalın bugün toplanması beklenen müzakere masasının da toplanamayabileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, bölgedeki son gelişmeler ve merak edilen tüm konularla ilgili olarak CNN Türk'te soruları yanıtladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin kolay geçmediğini belirten Kalın, "Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri var. Kırım'ın tanınması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi. Bizim açımızdan bakıldığında da bunlar kabul edilebilir talepler değil. Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi. Müzakere masasından ateşkes kararı çıkması, bir insani koridor oluşturulması" dedi. Öte yandan Kalın, Rusya ile diyalog kanalının açık tutmak için yaptırım planlamadıklarını açıkladı. İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Müzakere masası toplanamayacak
-Müzakereler zaman kazanma amacıyla kullanılırsa bu bir sonuç üretmez. Müzakerelerin anlamı ortadan kalkar. Büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Teknik şeyler var. Aralarında görüştükleri. Büyük ihtimalle bir iki gün ertelenebilir. Müzakere heyetleriyle temas halindeyiz.

-Müzakereler çok kolay geçmiyor. Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri var. Kırım'ın tanınması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi. Bizim açımızdan bakıldığında da bunlar kabul edilebilir talepler değil. Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi. Müzakere masasından ateşkes kararı çıkması, bir insani koridor oluşturulması.

- İki taraf da el yükseltmeye çalışıyor. Sahada Rusya'nın sahada askeri gerginliği artırması sonuç vermez. Rus mevkidaşıma "Müzakerelerin sonuç vermesi için askeri hareketliliği geri çekmeniz lazım" dedim.

Gördüğüm tablo umut verici değil  Putin elini yükseltiyor
- Savaş kararına kadar bu konular gündeme getirildi ama bir yere bağlanamadı. Bunun sonucunda da Rusya böyle bir aksiyon aldı. Bunun teknik olarak bir savaş olduğunu söyledik. Rusya tarafında daha büyük sorumluluk alması gerekiyor. Çabalarımız bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Karamsar olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo çok umut verici değil. Bu gece ve yarın yaşanacaklar, tablonun çok iç acıcı olmadığını gösteriyor.

Putin'in asıl amacı Ukrayna değil. Batı'yla daha büyük bir pazarlık yapmak istiyor. Ukrayna üzerinden elini yükseltmeye çalışıyor.

Bir ülkenin işgal edilmesi haklı ve meşru değil. Biz burada Rusya ile köprüleri atmadan, Ukrayna'ya da destek olarak ve Batı'yla iletişim sürdürerek devam ediyoruz. Önümüzdeki on yıllarda bu konular bizi meşgul etmeye devam edecek. Bunun temelinde de Rusya ile Batı arasında kurulması gereken kazan-kazan ilişkisi.

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