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Ukrayna lideri Zelensky '6 bin Rus askeri öldürdük' deyip Yahudilere çağrı yaptı

Ukrayna lideri Zelensky '6 bin Rus askeri öldürdük' deyip Yahudilere çağrı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den flaş açıklamalar geldi. "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü..." açıklaması yaptı. Zelensky, dünya Yahudilerin 'Ukrayna konusunda sessiz kalmama' yönünde çağrı yaptı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. "Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelensky, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı. 

Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" dedi.

"Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.

AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.

Öte yandan Zelenskiy, dünya Yahudilerin 'Ukrayna konusunda sessiz kalmama' yönünde çağrı yaptı.

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