6 liderin toplantısında neler olmuş neler! 'Bunlar iktidara gelirse Fahrettin Altun'u aratır'

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi liderlerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini açıkladığı toplantıda neler olmuş neler!. "Ne yazık ki altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldım" diyen Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Bunlar Fahrettin Altun'u mumla aratır..." diye yazdı. Zeyrek CHP'li danışmanın ismini paylaşmadı ancak o ismin Tuncay Özkan ekibinden CHP danışmanı Ömer Topsakal olduğu öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ sunumu ve imza törenininde neler olmuş neler.

Muhalefetteyken bunu yapanlar, iktidara gelirse...

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 6 liderin katıldığı toplantıda yaşadıklarını köşesine taşıdı. Zeyrek, CHP’li bir danışmanın toplantıda üzerine yürüdüğünü ifade ederek “Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar” dedi. Zeyrek CHP'li danışmanın ismini paylaşmadı ancak o ismin Tuncay Özkan ekibinden CHP danışmanı Ömer Topsakal olduğu öğrenildi. Deniz Zeyrek'in bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

5 yıl sonra davet edildiğim ilk CHP etkinliği oldu

- Altı partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi açıkladığı toplantı, yaklaşık beş yıldır davet edildiğim ilk CHP etkinliğiydi. Aynı dönemde, CHP'ye küfreden birçok gazetecinin davet edildiği, benim çağrılmadığım onlarca CHP toplantısı olmuştu.

İktidarın akreditasyonunu önemsemediğim gibi...

- İktidar partilerinin akreditasyon yasaklarını umursamadığım gibi bunu da umursamamıştım ama bu yasakların mimarı olan CHP'li danışmanlara hak ettikleri mesafeyi koymuş, kendileriyle muhatap dahi olmamıştım.

'Sen kimsin' diye bağırmalar, üstüme yürümeler...

- Ne yazık ki altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldım ve bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. “Sen kimsin” diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler…

Sayın Kılıçdaroğlu önce çuvaldızı kendine batırsın...

- Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak! Sayın Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya… Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana “bu mu liyakat” dedirtiyor.

Muhalefetteyken bunu yapanlar iktidarda Fahrettin Altun'u aratır

- Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar.