Besinlerde domuz eti çıktı bakanlık 559 markayı ifşa etti! Tarım Kredi Kooperatifleri de listede

"Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedariğini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir" denilen açıklamada "Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 1609 firmanın 3 bin 605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27'nci kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur" denildi



İşte taklit ve tağşiş yapan 371 firma ve 559 ürün...