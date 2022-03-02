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Evlat nöbetindeki acılı anne 'artık dayanamıyorum' deyip seslendi: Oğlumu ekmeğe yolladım ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evlat nöbetindeki acılı anne 'artık dayanamıyorum' deyip seslendi: Oğlumu ekmeğe yolladım ama...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 912’inci gününe girerken, oğluna teslim olması için çağrıda bulunan gözü yaşlı anne Fadime Aksu, “Erenim ne olursun dön gel. Artık dayanamıyorum yavrum ne olursun dön gel” dedi.

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Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 912’inci gününde de devam ediyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için 912 gündür evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, 8 yıldır evladından bir haber alamadığını söyledi.

Gözyaşları içerisinde oğluna çağrıda bulunan anne Aksu, “Sabah erken kahvaltı yapacaktık ve oğlumu ekmeğe yolladım daha dönüşü olmadı. Emniyete müracaat ettim ama hiçbir haber alamadım. Bütün çocuklara çağrım, Allah rızası için evinize, anne ve babamızın kucağına dönün. Erenim ne olursun dön gel. Artık dayanamıyorum yavrum, ne olursun dön gel” ifadelerinde bulundu.

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