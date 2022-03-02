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Avrupa'dan sonra Türkiye'de de yasaklanıyor Parjümlerde şampuanlarda var

Avrupa'dan sonra Türkiye'de de yasaklanıyor Parjümlerde şampuanlarda var

Lilial bileşeni içeren kozmetik ürünleri aşırı alerjik reaksiyona sebebiyet vermesi sebebiyle Avrupa'nın ardından Türkiye'de de yasaklanıyor.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 1 Mart'tan itibaren AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklanan, özellikle parfümlerde yaygın kullanılan "lilial" bileşenini içeren kozmetik ürünleri Türkiye'de de yasaklayacak.

Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve "lilial" ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.

Söz konusu bileşenin 1 Mart itibarıyla AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklandı.

Bu gelişme üzerine sağlığa zararlı lilial bileşeninin Türkiye'deki kozmetik ürünlerde de bulundurulmaması için harekete geçen TİTCK, kozmetik sektörüne yönelik bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, taslak Kozmetik Yönetmeliği'nin yayımlanacağı ve yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Türkiye'de bu bileşeni içeren kozmetik ürünlerin piyasada bulunamayacağı bildirildi.

 Ürünler ne zaman piyasadan toplatılacak?
Edinilen bilgiye göre, lilial içeren ürünlerin piyasadan toplatılmasında yeni Kozmetik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarih belirleyici olacak. Lilial için yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından firmalara ilave süre verilmemesi planlanıyor.

Ayrıca tüketicileri ve denetimleri yanıltmaması açısından bileşenin çıkarıldığı ürünlerin etiketleri de yeni düzenleme doğrultusunda değiştirilecek.

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