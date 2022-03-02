Meral Akşener'den hükümete Rusya suçlaması: Tek memnun Türkiye! Sırada Kars, Ardahan...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale sürecinde hükümetin memnun olduğunu iddia ederek "Dünün eş başkanları bugünün Matruşka bebeği olma hevesine kapılmışlardır." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta denge politikasını yürütemediğini iddia eden Akşener "Rusya'nın bu halinden tek memnun olan ülke var maalesef Türkiye." dedi. Akşener Putin'in Stalin yaklaşımında olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edilebilir? Putin'in kafasındaki eksik parçanın Kars, Ardahan, Erzurum olmadığını kim iddia edebilir?"

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

-6 siyasi parti olarak çok önemli bir adım attık. Milletimizi işsizlik, umutsuzluğa hapseden; devletimizi liyakatsizliğe mahkum eden partili cumhurbaşkanlığı sistemi ucubesinden kurtulmak için çok önemli bir adım attık.

-Yaşadığınız hayata baktığınızda aklınıza ilk ne geliyor? 'Ne çektik be?' mi diyorsunuz yoksa 'Ne çektiniz be cumhurbaşkanım' mı diyorsunuz. Cevap gün gibi ortada. Memleketin gerçekleriyle bağını koparalı uzun zaman olmuş Sayın Erdoğan'ın da o cevabı duymaya ihtiyacı var.

-Sayın Erdoğan bizler teksir kağıdından sarı defterlerle okuduk bugünlere geldik. Peki sen kuşe kağıtla okumasına rağmen okuduğu okulun hiçbir faydasını görememek nedir bilir misin? Binbir emekle okulunu bitirip atanamamak nedir bilir misin? Üniversiteden mezun olup annenden babandan harçlık almaya, zincir markette kasiyerliğe mahkum olmak nedir bilir misin? Hayallerinin hayatını şekillendirmesi gereken yaşta AVM köşelerinde yitip umutsuzluğa hapsolmak nedir bilir misin? Bilmiyorsun Sayın Erdoğan, çünkü sen de aynı benim gibi Cumhuriyetimizin sunduğu fırsat eşitliğinden faydalandın.

-Bu gerçeği ne kağıtla, ne binayla ne de hamasetle kapatamazsın. Ben büyüdüğüm Türkiye'nin imkanlarını bugün gençlerimize sağlayamadığım için suçlu hissediyorum. Sen de takkeni önüne koy, bu gerçeklerle yüzleş. Gençlere nasihat vermekten, nutuk atmaktan artık vazgeç be kardeşim! Sıktı artık, bıktırdın artık!

Zampiyonlar ligine çevirdikleri memleketimizde sadece bir yılda patlıcan yüzde 166 patates yüzde 123 salatalık yüzde 111 artmış.

Akdeniz'de herkes gaz arıyor biz arayamıyoruz

-Akdeniz’de, herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz. Çünkü dış politikadaki politikasızlık, enerjide de bizi vuruyor. Üstelik doğalgaz sadece pahalı değil, aynı zamanda miktarı da yetersiz. Doğalgaz kesintileri, hâlâ yüzde 20 oranında, devam ediyor."

-Canımızı yakan diğer bir fiyat da akaryakıt fiyatları. Taliban'ın Afganistanından Esad'ın Suriyesinden bile daha pahalıya kullanıyoruz. Sağda solda düşman kuvvet aramaktan vazgeç, hayat pahalılığı neden bitmiyor diye suçu tarlaya atamazsın.

Bu işgal ve darbe girişimidir

-Tarihin kırılma noktalarından birine tanıklık ediyoruz. Rusya ordusu bir saldırı başlattı. Ukrayna'nın şehirleri sivillerin yaşam alanı hedef alındı. Bu işgal ve darbe girişimidir. Putin siyasi egemenliğe saygı duymuyor, vali atamaya çalışıyor. Paranoya nöbeti geçiren kişi gibi istediği ülkeyi işgal hakkını kendinde gördüğünü söylüyor. Artık cüretinin boyutlarını ifşa etti. Artık dünyanın Rusya yayılmacılığı sorunu var. Öyle ki bu yönetim halkın oylarıyla seçilen kişiyi devirmeyi normal görüyor. Şimdiye kadar Putin'in Gürcistan'da Belarus'ta yaptığı budur. Stalin'i bize hatırlatıyor. Kendi sözünü dinlemeyeceğini düşündüğü Doğu Avrupalı siyasetçileri ortadan kaldırmış kendi emir erlerini atamıştır. Mesele komünizmden çok Rusya'nın yayılmasıydı. Sovyet tanklarının tek amacı vardı Rusya'nın tahakkümünü korumak. Sosyalizm teriminin yerini Çarlık Rusya nostaljisi almış görünüyor. Bu şımarıklığa izin veremeyiz. Vakit zalimin karşısında dik durma vaktidir.

Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edilebilir? Putin'in kafasındaki eksik parçanın Kars, Ardahan, Erzurum olmadığını kim iddia edebilir?

-Bunun farkında olmayan Rusya'nın bu halinden tek memnun olan ülke var maalesef Türkiye. Kuş avlamak isteyen kuş taklidi yapar, diyor Mevlana.

-Türkiye adım atamayacak kadar Rusya'ya bağımlıdır. s400'den Suriye'ye Akkuyu'ya kadar Türkiye'nin düştüğü durumu görüyoruz. Erdoğan çıktı NATO'yu göreve çağırdı, eleştirdi. Aynı günün akşamında ise oylama vardı. Sabah Batıyı eleştiren Erdoğan konsey oylamasında çekimser kaldı. İşte AK Parti iktidarının dış politikada Türkiye'yi düşürdüğü hal. Denge politikası maharet ve liyakat ister. İkisi de kalmadı.

Türk'ün incinen gururunun rüzgarını arkasına alarak bugün 'Eyy batı' diyenler dünün eş başkanları bugünün Matruşka bebeği olma hevesine kapılmışlardır.

-Dahası söz konusu kimseler Aziziye tabyalarına, Plevneyi Kırım'ı Banu Çiçek'i hiç bilmezler zaten.