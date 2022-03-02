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Kocaeli'de kan donduran telefonla şok oldu! Eve gidince dünyası başına yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de kan donduran telefonla şok oldu! Eve gidince dünyası başına yıkıldı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından zanlı olduğu ileri sürülen U.A., Tolga Görez'in kardeşini arayarak, “Ağabeyini vurdum, haberin olsun” dediği öğrenildi.

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Olay, Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan Tolga Görez silahla vurularak öldürüldü. Akşam iş çıkışı Tolga Görez'in evine giden kardeşi Ferdi Görez, abisini silahla vurulmuş şekilde kanlar içinde buldu. Ağabeyini kanlar içinde gören Ferdi Görez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelemelerinin ardından Tolga Görez’in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Öte yandan cinayetle ilgili kan donduran detay ortaya çıktı. İddiaya göre, Ferdi Görez’i arayan U.A., “Ağabeyini vurdum, haberin olsun” dedi. Gelen telefon üzerine Ferdi Görez, ağabeyinin evine gittiğinde acı tabloyla yüzleşti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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