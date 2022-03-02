Bekarlığa veda partisi genç kızın kabusu oldu! 'Paraya çok ihtiyacım vardı' deyip anlattı: Yazışmaları paylaştı
ANTALYA’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın gelecek hayalleri 1 günde elinden alındı.
Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 4. sınıf öğrencisi Hazel Güçlü (22), 29 Ocak Cumartesi günü B.K isimli şahsa iddiaya göre 77 bin TL’lik kamera ekipmanlarını ‘bekarlığa veda partisi’ çekileceği vaadi ile 2 bin 500 TL karşılığı 1 günlüğüne sözleşme imzalatarak kiraya verdi.
Ertesi gün B.K. isimli şahsa mesaj atan genç kız, şahıstan uzun süre yanıt alamayınca karakola başvurdu. Genç kız, ertesi gün B.K.’nın kiralamak için aldığı ekipmanları internet üzerinden satmaya çalıştığını görünce tekrar karakola gidip ifade verdi.
Hazel Güçlü, sesini internet üzerinden duyurmak istedi. Yaşadığı olayı sosyal medya üzerinde paylaşan Hazel, B.K. isimli şahsın yüzlerce insanı aynı şekilde dolandırdığını gördü. Hazel’e aynı şahsın kendilerini de aynı şekilde mağdur ettiğini içeren birçok mesaj geldi.
Üniversiteli Hazel, tek geçim kaynağının elinden alındığını belirterek zor durumda olduğunu söyledi. Genç kızın şimdiki tek istediği B.K.’nın bir an önce bulunup kimsenin hayallerini elinden almaması.