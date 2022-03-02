Bekarlığa veda partisi genç kızın kabusu oldu! 'Paraya çok ihtiyacım vardı' deyip anlattı: Yazışmaları paylaştı

Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 4. sınıf öğrencisi Hazel Güçlü (22), 29 Ocak Cumartesi günü B.K isimli şahsa iddiaya göre 77 bin TL’lik kamera ekipmanlarını ‘bekarlığa veda partisi’ çekileceği vaadi ile 2 bin 500 TL karşılığı 1 günlüğüne sözleşme imzalatarak kiraya verdi.