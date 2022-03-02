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İstanbul'u Yunanistan'a katmışlardı! ABD'li kanaldan özür

İstanbul'u Yunanistan'a katmışlardı! ABD'li kanaldan özür

ABD'nin televizyon kanalı CBS News'in Rus gemilerinin boğaz geçişlerinin analizini yaptığı haberinde yayınladığı haritada İstanbul'u Yunanistan'a ait olarak göstermesi sonrası tepkiler üzerine ABD'li kanal özür diledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD menşeli CBS News televizyonuna gönderdiği uyarı mektubunun ardından kanal yönetiminden özür yazısı geldi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren CBS News televizyonu yönetimi, yayında yer alan haritada İstanbul’un yanlış temsil edilmesi nedeniyle özür diledi. Kanal yönetiminin özür yazısında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul’u Türkiye’nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan’ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine derhal harekete geçerek, bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istemişti. Altun, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamıştı.

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