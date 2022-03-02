Fahrettin Koca maske müjdesini bakın hangi görselle verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün kaldırılması beklenen maskesiz dışarı çıkma yasağına ilişkin manidar bir görselle sosyal medyadan duyuru yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün esnetilmesi beklenen maske kuralıyla ilgili Ülkü Tamer'in şiiriyle gönderme yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Sosyal medya hesabından Koca "SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!" dedi ve Ülkü Tamer'in şiirinden olan görselli bir paylaşım yaptı.