Bugün Ankara ve Konya Cuma günü 7 ilde kuvvetli kar yağışı Meteoroloji uzmanları uyardı
Bugün Ankara, Konya, Isparta ve Bolu dahil bir çok ilde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmininde cuma günü için de alarm verdi. Cuma günü kar yağışı batı karadeniz bölgesini vuracak.
Buz gibi bir haftaya hazır olun! Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışı geri geldi. Ankara, Isparta, Bolu, Konya dahil pek çok kentte kuvvetli kar yağışı etkili oluyor. İstanbul ve Antalya için de sağanak için uyarısı geldi. Meteoroloji Uzmanı Ankara'ya dikkat çekti ve "10-15 cm civarı kar yüksekliği olası görünüyor." dedi. İç Anadolu bölgesinde Konya dahil bir çok ildeki kar yağışı da tipiyle birlikte etkili oluyor. Bu bölgelerde 20 santimin üzerinde kar bekleniyor. Cuma günü de kar yağışı batı Karadenizi vuracak. İşte meteorolojiden gelen son tahminler ve uzmanların uyarıları:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre bugün (2 Mart) yoğun kar yağışı görülen iller şöyle: Balıkesir, Denizli, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kayseri, Konya, Bolu, Van, Erzurum, Hakkari... Meteoroloji sitesinde yer alan uyarıya göre kar yağışı Ankara’nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir’in kuzeyi, Çankırı’nın güneyi ve Çorum çevrelerinde çok kuvvetli olacak.
20 santim kar bekleniyor : Bugün kar yağışı 4 ilde de çok etkili oluyor. Meteoroloji Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısında beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (21 cm üzeri) şeklinde olacağını belirtti. Bu bölgelerde tipi de zaman zaman etkili olacak. Buzlanma ve dona karşı dikkatli olunmalı.
Cuma günü Karadeniz için alarm : Yoğun kar yağışı cuma günü yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek. Perşembe gecesi etkisini artıracak olan kar yağışı cuma günü çok daha kuvvetlenecek. Meteoroloji sitesinde verilen uyarıda şöyle denildi:
-Batı Karadeniz’de bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Cuma günü ilk saatlere kadar Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop illerinin 200 m üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.