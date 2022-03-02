Bugün Ankara ve Konya Cuma günü 7 ilde kuvvetli kar yağışı Meteoroloji uzmanları uyardı

Buz gibi bir haftaya hazır olun! Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışı geri geldi. Ankara, Isparta, Bolu, Konya dahil pek çok kentte kuvvetli kar yağışı etkili oluyor. İstanbul ve Antalya için de sağanak için uyarısı geldi. Meteoroloji Uzmanı Ankara'ya dikkat çekti ve "10-15 cm civarı kar yüksekliği olası görünüyor." dedi. İç Anadolu bölgesinde Konya dahil bir çok ildeki kar yağışı da tipiyle birlikte etkili oluyor. Bu bölgelerde 20 santimin üzerinde kar bekleniyor. Cuma günü de kar yağışı batı Karadenizi vuracak. İşte meteorolojiden gelen son tahminler ve uzmanların uyarıları: