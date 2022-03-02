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Eskişehir'de kimse ne olduğunu bilmiyor! Tuvalete benziyor üzerinde Kur'an-ı Kerim'den sure meali yazılı

Eskişehir'de kimse ne olduğunu bilmiyor! Tuvalete benziyor üzerinde Kur'an-ı Kerim'den sure meali yazılı

ESKİŞEHİR’de bir sokakta bulunan ve üzerindeki yazıdan hayrat olduğu belirtilen prefabrik kulübenin ne olduğu, ne amaçla kullanılacağı mahalle muhtarı dâhil çevrede yaşayan vatandaşlarda merak uyandırdı.

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Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Yenigün sokakta bulunan prefabrik kulübe görenlerin dikkatini çekiyor. Prefabrik tuvalete benzer kulübenin yan yüzeyinde bulunan hayrat yazısı çevreden geçenlere “Bu nasıl hayrat ?” dedirtti. Çevrede yaşayan vatandaşlar, kulübenin ne için ve kim tarafından oraya koyulduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını belirttiler.

Üzerinde Arapça besmele ve Kur'an-ı Kerim'den bir surenin meali olan yazı bulunan, dekoratif bir malzeme ile yüzeyi kaplı kulübenin yan tarafından ise havalandırma bölümü yer alıyor Arifiye Mahalle Muhtarı Hakan Aksoy da, kendisinin ve halkın bu prefabrik kulübenin ne olduğunu bilmediğini, bir süreden beridir yol kenarında yer kaplamaya devam ettiğini anlattı.

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