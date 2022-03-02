Cumhurbaşkanı Erdoğan AB dedi Fransa'dan tepki geldi! Tek dertleri Türkiye

Ukrayna'ya yapılan Rus saldırıları sonrası Avrupa Birliği adaylığının gündeme gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da sitemlerini ifade etmişti. Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı olan Valerie Pecresse tam bu demecin üzerine Türkiye'inin adaylığına karşı çıkacağını hatta Türkiye'ye yapılan yardımları bile sorgulayacağını söyledi.

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Fransa'da Macron'un koltuğuna aday olarak gösterilen Valerie Pecresse yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi AB'ye almayacağım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyeliği konusunda Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Türkiye'ye de gösterilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyeliğini gündeme almak için birilerinin Türkiye'ye saldırması mı lazım?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un koltuğuna aday olarak gösterilen Valerie Pecresse, çarpıcı bir çıkışa imza attı. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Pecresse şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı. Türkiye hükümetinin gözdağı vermesi beni etkilemiyor. Türkiye'nin AB'ye entegre olmasına karşı çıkacağım. Türkiye'ye şu an verilen adaylık öncesi yardımları sorgulayacağım"

Açıklamasının devamında Fransa ile Yunanistan'ın bir süre önce Akdeniz için yaptığı işbirliği adımlarını desteklediğini dile getiren Pecresse, "Türkiye bu işbirliğinin istikrarı bozacağını söylese de bu gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB için ne demişti?

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz? Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"