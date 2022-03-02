BIST 1.991
DOLAR 14,07
EURO 15,64
ALTIN 872,95
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB dedi Fransa'dan tepki geldi! Tek dertleri Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB dedi Fransa'dan tepki geldi! Tek dertleri Türkiye

Ukrayna'ya yapılan Rus saldırıları sonrası Avrupa Birliği adaylığının gündeme gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da sitemlerini ifade etmişti. Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı olan Valerie Pecresse tam bu demecin üzerine Türkiye'inin adaylığına karşı çıkacağını hatta Türkiye'ye yapılan yardımları bile sorgulayacağını söyledi.

Abone ol

Fransa'da Macron'un koltuğuna aday olarak gösterilen Valerie Pecresse yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi AB'ye almayacağım" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği üyeliği konusunda Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Türkiye'ye de gösterilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyeliğini gündeme almak için birilerinin Türkiye'ye saldırması mı lazım?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un koltuğuna aday olarak gösterilen Valerie Pecresse, çarpıcı bir çıkışa imza attı. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Pecresse şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı. Türkiye hükümetinin gözdağı vermesi beni etkilemiyor. Türkiye'nin AB'ye entegre olmasına karşı çıkacağım. Türkiye'ye şu an verilen adaylık öncesi yardımları sorgulayacağım"

Açıklamasının devamında Fransa ile Yunanistan'ın bir süre önce Akdeniz için yaptığı işbirliği adımlarını desteklediğini dile getiren Pecresse, "Türkiye bu işbirliğinin istikrarı bozacağını söylese de bu gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB için ne demişti?
Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz? Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

Daha önce de başörtüsüne saldırmıştı

İslam düşmanlığıyla sıklıkla gündeme gelen Pecresse, 'Haşemayla havuzlara girilmesine karşı çıkıyorum. Başörtüsü dini bir emir değildir.' ifadelerini kullanmıştı

ÖNCEKİ HABERLER
Üçüncü cemre düştü mü 2022 ne zaman düşer cemre düşme sırası
Üçüncü cemre düştü mü 2022 ne zaman düşer cemre düşme sırası
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Ankara halk ekmek fiyatı kaç para oldu 250 gramlık ekmek fiyatı
Ankara halk ekmek fiyatı kaç para oldu 250 gramlık ekmek fiyatı
İşçilere nankör diyen Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'a Cüneyt Özdemir fena kapak yaptı
İşçilere nankör diyen Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'a Cüneyt Özdemir fena kapak yaptı
Belarus lideri Putin'in gizli işgal planını sızdırdı! Skandal harita ve Putin'in işgal edeceği yeni ülke
Belarus lideri Putin'in gizli işgal planını sızdırdı! Skandal harita ve Putin'in işgal edeceği yeni ülke
Türkiye 3 Rus savaş gemisinin geçişine izin vermedi Çavuşoğlu duyurdu
Türkiye 3 Rus savaş gemisinin geçişine izin vermedi Çavuşoğlu duyurdu
Vahşet! 5 aydır kayıptı bu halde bulundu
Vahşet! 5 aydır kayıptı bu halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili milletvekillerini topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili milletvekillerini topladı
2022 maaşları ödemesi mart ayında ne zaman yatacak?
2022 maaşları ödemesi mart ayında ne zaman yatacak?
Eskişehir'de kimse ne olduğunu bilmiyor! Tuvalete benziyor üzerinde Kur'an-ı Kerim'den sure meali yazılı
Eskişehir'de kimse ne olduğunu bilmiyor! Tuvalete benziyor üzerinde Kur'an-ı Kerim'den sure meali yazılı