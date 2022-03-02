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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Günü toplantıyla açan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana salonda başladı. Ardından sahaya inen oyuncular, alkışla 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın doğum gününü kutladı.

Sahadaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak pas ve top kapma üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Antrenmanda sakatlığını atlatan Işık Kaan Arslan, ilk kez antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman, uzun süre sonra tam kadro halinde gerçekleştirildi.

İdmanı A takım sportif direktörü Pasquale Sensibile de izledi. Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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