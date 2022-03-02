BIST 1.988
DOLAR 14,07
EURO 15,63
ALTIN 872,80
HABER /  DÜNYA

Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV ekranlarında Başbakan adayını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV ekranlarında Başbakan adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili “Liderler ‘Siz olun’ derse ben aday olurum. Başbakan adayımız var, Meral Akşener” dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Altılı masaya değinen Kılıçdaroğlu, "Bu masa devrilmez. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var ve gereğini yapmak zorundayız. A partisi B partisi yoktur, liderlerin Türkiye’nin geleceği açısından kararlı bir duruş vardır." dedi.

"Liderler “siz olun” derse ben aday olurum"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Ancak henüz adayın kim olacağı liderler arasında konuşulmadı, sadece ilkeler konuşuluyor. Liderler son olarak “hangi adayla kesin olarak kazanırız” buna bakacak. Diğer genel başkanlar adına konuşmayayım, benim bakış açım o.

Liderler “siz olun” derse ben aday olurum. Bir yola çıktık. Türkiye’nin geleceğini yeniden beraber inşa edeceğiz. Dolayısıyla burada güven çok önemli. Güven veren birisinin olması lazım. Güveni vermek için cumhurbaşkanı adayının yazılı bir deklarasyonu en azından güveni liderlere vermesi lazım. Liderler arasında karşılıklı bir güvenin oluşması lazım.

Belirli bir takvimin belirlenmesi lazım. Dolayısıyla ‘ben cumhurbaşkanı olacağım’ demekle bu iş olmuyor. Bütün bunları 6 lider oturup düşünecek. Sonuçta bir gelecek inşa ediyoruz. Bunu inşa ederken karşılıklı güven ve sizin de topluma güven vermeniz lazım.

Cumhurbaşkanı adayının devlet aklının ne olduğunu bilmesi lazım. Bir devlet deneyiminin olması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar devleti yöneteceksiniz. Yönetirken de ittifakın bileşenlerini asla göz ardı edemezsiniz. Başbakan adayımız var. Başbakanlığa talibim diyen (Meral Akşener) bir ittifakın önemli bir aktörü var. Bütün bunların hepsini düşünmek zorundasınız.”

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi: Tehlikeye atma CHP'den dikkat çeken çıkış! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını vekiline açıklattı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Vladimir Putin'in annesi kimdir? Gerçek annesi Vera Putina ile konuşan ölüyor
Foto Galeri Vladimir Putin'in annesi kimdir? Gerçek annesi Vera Putina ile konuşan ölüyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eşini çalıştığı okulda öldürdü! Cani koca için karar verildi
Eşini çalıştığı okulda öldürdü! Cani koca için karar verildi
TikTok kullananlara müjde! Youtube'a rakip olma yolunda gidiyor: Artık...
TikTok kullananlara müjde! Youtube'a rakip olma yolunda gidiyor: Artık...
Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı savaşa rağmen artarak devam ediyor
Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı savaşa rağmen artarak devam ediyor
Wikipedia'daki o madde Rusya'yı fena kızdırdı! Engelleme tehdidi geldi
Wikipedia'daki o madde Rusya'yı fena kızdırdı! Engelleme tehdidi geldi
İspanya'dan Ukrayna kararı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı
İspanya'dan Ukrayna kararı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı
Krediler ve e-ticaret mağduriyetleri masaya yatırıldı
Krediler ve e-ticaret mağduriyetleri masaya yatırıldı
İsrail, savaştan kaçan Yahudi Ukraynalıların ülkeye girişine izin vermedi! Büyükelçi ağladı
İsrail, savaştan kaçan Yahudi Ukraynalıların ülkeye girişine izin vermedi! Büyükelçi ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB dedi Fransa'dan tepki geldi! Tek dertleri Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB dedi Fransa'dan tepki geldi! Tek dertleri Türkiye
Üçüncü cemre düştü mü 2022 ne zaman düşer cemre düşme sırası
Üçüncü cemre düştü mü 2022 ne zaman düşer cemre düşme sırası
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları