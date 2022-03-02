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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TikTok kullananlara müjde! Youtube'a rakip olma yolunda gidiyor: Artık...

TikTok kullananlara müjde! Youtube'a rakip olma yolunda gidiyor: Artık...

Popüler sosyal ağ TikTok, video süresini 10 dakikaya çıkardı. TikTok daha önce temmuz ayında zaman sınırını 60 saniyeden üç dakikaya çıkarmıştı.

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En çok kullanılan sosyal ağ olma yolunda ilerleyen TikTok farklı optimizasyonlarla kullanıcı etkileşimini arttırmaya çalışıyor. Daha önce 3 dakikaya çıkarılan maksimum video sınırı şimdi üçe katlandı. Kullanıcıların çeşitli efekt ve müziklerle destekleyebildiği TikTok videolarının sınırı 60 saniyeydi. Ne var ki genel amaçlı bir sosyal ağ haline geldikçe farklı amaçlar için çekilen videoların da süreleri artmaya başladı.

Temmuz ayında video sınırını 3 dakikaya yükselten TikTok, daha uzun süreleri de test etmeye başlamıştı. Testler sonra erdi ve 10 dakikalık maksimum süre sınırı dağıtılmaya başladı. Bu hamle Shorts adında rakip platform çıkaran YouTube’u hedef alıyor. Üç katından fazla artan maksimum video süre sınırı haliyle kullanıcıların daha yaratıcı olmalarına da yardımcı olacak. Makyaj, yemek gibi belirli alanlarda yüksek video süreleri sıkça ihtiyaç duyulan bir konuydu.

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