Şaban ayı takvimi 2022 Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri hangisi?

Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban ayı ne zaman başlayacak araştırması başladı. 11 sultanı Ramazan ayından bir önceki ay olan Şaban ayı 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 4 Mart Cuma günü başlayacak. Peki Şaban ayını oruçlu mu karşılamak gerekir, kaç gün oruç tutulur?

Şaban ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek soruları 11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kala araştırılmaya başladı. Şaban ayı 4 Mart'ta başlayacak. Mübarek üç aylardan ikincisi olan şaban ayında ibadetlerini idrak edecek olanlar, şabanın ilk gecesi nasıl namaz kılınır sorusuna Diyanet bilgisine göre yanıt arıyor. İşte, Şaban ayı tarihi ve şaban ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler.

Şaban ayı önemi: Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı. “Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

Şaban ayı ibadetleri nelerdir? Şaban ayı duası namazı nedir?

Bu ayda oruç tutmaya özel itina gösteren Efendimiz'in bu ve Ramazan'ın dışında peşpeşe iki ay oruç tutmadığı kaydedilmektedir. Şaban'ın tamamını oruçla geçiren Peygamberimiz(s.a) "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç hangisidir" sorusuna "Şaban" diye cevap vermiş ve şu ilavede bulunmuştur:

Zeyd oğlu Üsame (ra), şöyle anlatıyor: “Yâ Resulallah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu göremiyorum” dediğimde, Peygamber (sav) şöyle buyururlar:

“Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim.” (Nesai, Savm, 70.)

Şaban ayı namazı nasıl kılınır?

Din büyükleri şaban ayında bolca dua edilip namaz kılınmasını tavsiye eder.

2 rekat olacak şekilde kılınır. Her rekatta ise, 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu...) ayeti okunması gerekir. Bu namazı kılan kişiye cennette kulak duymadık, göz görmedik hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek kadar güzel nimetler verilir. Mahşer korkusundan da emin olur.

Şa'bân ayı, ulvî, şerefli, berâta erdirici, müminlere rahmet, ilâhî ihsâna kavuşturucu, kâfirlere gazap olan ve ilâhî nûra nâil eden bir aydır. Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir Fatiha, 5 ihlas okumak şartı ile (ikinci rekatta istediğini okuyabilir.), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam vererek) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı vermiş olur. Kendisi de on iki senelik bir ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu ilk gündeki gibi tüm hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar da üzerine hiçbir hata yazılmaz.

Şaban ayının birinci gecesinde, her rekatte bir zammı sure, Fatiha ve olarak da üç yetü'l-Kürsî okuyarak bir tesbih namazı kılınması gerekir. Tesbih namazı ise, dört rekattir. Şaban ayı ilk gece namazını kılmadan önce, "Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için Şaban-ı Şerif ayının ilk gece namazını kılmaya." şeklinde niyet edilir. Bu namazda ise, 300 defa şu tesbih okunur:

"Sübhanellahi velhamdü lillahi velaa ilaahe illallahü vellahü ekber velaa havle velaa kuvvete illaa billaahil aliyyil azıym."

Şaban ayında çekilecek zikirleri tesbihler nelerdir?

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,