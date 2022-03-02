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Okulda taciz iddiası! Kayıtlar incelendi okul müdürü...

Okulda taciz iddiası! Kayıtlar incelendi okul müdürü...

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesinde öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ortaokul müdürü, olay anına ait kamera kayıtları izlenmesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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İddiaya göre, 15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından tutanak tutularak savcılığa başvuruldu. Savcı, hem okul müdürü M.Ş.’nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.’nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcının talebiyle Alaplı Molabey Orta Okulundaki tüm kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, savcılık talebiyle Ortaokul Müdürü M.Ş. tahliye edildi.

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