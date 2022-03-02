Temel Karamollaoğlu'ndan altılı buluşma için açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu altı muhalefet partisinin bir araya gelmesine ilişkin "Kazanılmış haklarını kaybetmekten korkanların, bu korkuları yüzünden adaletsizliğe ve çürümüşlüğe razı olanların buna mecbur olmadıklarını göstermek için o masadaydık." dedi.

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Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye için tarihi bir günü geride bıraktıklarını ifade eden Karamollaoğlu, altı parti ile birlikte hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili çalışmaların bir mutabakat metni olarak paylaşıldığını hatırlattı.

Mutabakatın sadece gelecek seçim için değil, Türkiye'nin geleceği için çok önemli ve tarihi bir dönüm noktası olduğuna inandığını ifade eden Karamollaoğlu, yarının Türkiyesinde adalet ve hukuku önceleyen, temel hak ve hürriyetlerin güvence altında olduğu, liyakatin, ehliyetin, şeffaflığın esas alındığı adil devletin inşa edileceğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Kazanılmış haklarını kaybetmekten korkanların, bu korkuları yüzünden adaletsizliğe ve çürümüşlüğe razı olanların buna mecbur olmadıklarını göstermek için o masadaydık." diye konuştu.

Rusya'nın, bağımsız bir devlet olan Ukrayna'yı kendi siyasi çizgisine çekmek için dünyanın gözü önünde bir işgal girişiminde bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, "Rusya'nın bölgedeki barışı ve istikrarı tehlikeye atan, hukuk tanımayan bu yaklaşımını kınamayı vazife olarak addediyorum." dedi.