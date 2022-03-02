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Aylık 25 bin TL kazanıyorlar paraya para demiyorlar! Antalya'dan Avrupa'ya satıyorlar: Ayağımızdan gelip alıyorlar

İhlas Haber Ajansı
Aylık 25 bin TL kazanıyorlar paraya para demiyorlar! Antalya'dan Avrupa'ya satıyorlar: Ayağımızdan gelip alıyorlar

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, son yıllarda değerinin artmasıyla Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman köylüsünün en önemli geçim kaynağı oldu.

Aylık 25 bin TL kazanıyorlar paraya para demiyorlar! Antalya'dan Avrupa'ya satıyorlar: Ayağımızdan gelip alıyorlar

Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde her yıl ocak-şubat aylarında hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor. 

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Aylık 25 bin TL kazanıyorlar paraya para demiyorlar! Antalya'dan Avrupa'ya satıyorlar: Ayağımızdan gelip alıyorlar

Dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri çuvallarını, köy meydanında istifliyor. 

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Aylık 25 bin TL kazanıyorlar paraya para demiyorlar! Antalya'dan Avrupa'ya satıyorlar: Ayağımızdan gelip alıyorlar

Burada tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 7 ile 10 TL'den satın alan firma, fabrikalarda işlemek üzere Denizli’ye götürüyor. 

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Aylık 25 bin TL kazanıyorlar paraya para demiyorlar! Antalya'dan Avrupa'ya satıyorlar: Ayağımızdan gelip alıyorlar

Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. 

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