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TBMM'de gizli Ukrayna oturumu! Milletvekillerine konuşma yasağı

TBMM'de gizli Ukrayna oturumu! Milletvekillerine konuşma yasağı

TBMM'de Ukrayna için kapalı oturum yapılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağı toplantıda konuşulanlar devlet sırrı kabul edilecek. Milletvekillerinin toplantıya ilişkin açıklama yapması yasaklanacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirecek. Saat 14.10'da başlaması beklenen oturumda Çavuşoğlu'nun konuşma süresi 20 dakika olacak.

NTV'nin haberine göre oturum, AK Parti'nin vereceği önerge ile dış dünyaya tamamen kapatılacak. Böylece, toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek.  Genel Kurul kapalı oturuma geçerken herkes dışarı çıkartılacak. Meclis basın koridorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatılacak.

Tutanaklara mühür
Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak.  Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.

Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.

Milletvekillerine açıklama yasağı
Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.

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