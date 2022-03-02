BIST 1.991
DOLAR 14,07
EURO 15,64
ALTIN 872,95
HABER /  GÜNCEL

Tekmeci Yusuf Yerkel 93 bin TL maaşla yeni işine başladı! Dernek ve sendikalardan flaş hamle...

Tekmeci Yusuf Yerkel 93 bin TL maaşla yeni işine başladı! Dernek ve sendikalardan flaş hamle...

Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanmasına yönelik tepkiler sürerken, Yerkel, ticari ataşe koltuğuna oturdu. Yerkel, 6000 Euro net maaş alacak, yan giderlerini ve masraflarını Türkiye ödeyecek.

Abone ol

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemi sırasında madenciyi tekmeleyen dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel Frankfurt’ta ticaret ataşesi koltuğuna oturdu. 6000 Euro maaşla, 28 Şubat’ta işe başlayan Yerkel, odasına yerleşti.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Yerkel'in tüm sosyal hakları, emeklilik primleri ve sağlık ödenekleri Türkiye tarafından karşılanacak. Yerkel'in göreve başlamasının Almanya'ya usulen bildirilip bildirilmediği bilinmiyor.



Eylemlere devam kararı
Madenciyi tekmeleme fotoğrafı dünyanın hafızasına kazanan Yerkel görevine başlarken, Almanya'daki sendikalar ve çeşitli Türk dernekleri eylemlere devam edeceğini duyurdu. Madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeledikten sonra “Ayağım incindi” diye rapor alan Yerkel'e, Frankfurt ve çevresinde iş görüşmeleri yaptırılmayacak.



Yusuf Yerkel'in görevi ne?
Yeni Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, Türkiye'ye Hessen Eyaleti'nden yapılan ticareti yönlendirecek, yatırımlara yöne verecek ve gümrük işlemlerine bakacak. Ayrıca Yerkel, Türkiye'den Almanya'nın en zengin eyaleti Hessen'e gelen Türk firmalarına yapılan ‘marka desteği ya da ihracat desteği’ ödemelerini dağıtacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Katar'a 3 bin Türk polisi için göreve gidiyor
Katar'a 3 bin Türk polisi için göreve gidiyor
Ukrayna yaptırımları! Cannes Film Festivali'ne Rusya'nın katılımı yasaklandı
Ukrayna yaptırımları! Cannes Film Festivali'ne Rusya'nın katılımı yasaklandı
HDP'li vekiller Türkiye'nin enerji ihtiyacına karşı çıktı
HDP'li vekiller Türkiye'nin enerji ihtiyacına karşı çıktı
Cübbeli Ahmet 'taş yağacak' dedi tarih verdi belalar yağacak
Cübbeli Ahmet 'taş yağacak' dedi tarih verdi belalar yağacak
Rusya sonunda bunu da yaptı! 5 çocuğu gözaltı aldı: Sebebi ise...
Rusya sonunda bunu da yaptı! 5 çocuğu gözaltı aldı: Sebebi ise...
Okulda taciz iddiası! Kayıtlar incelendi okul müdürü...
Okulda taciz iddiası! Kayıtlar incelendi okul müdürü...
Temel Karamollaoğlu'ndan altılı buluşma için açıklama
Temel Karamollaoğlu'ndan altılı buluşma için açıklama
Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün! Ukrayna 'Yeni Türk SİHA'larımız geldi' dedi Lavrov'dan 3.Dünya Savaşı tehdidi geldi
Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün! Ukrayna 'Yeni Türk SİHA'larımız geldi' dedi Lavrov'dan 3.Dünya Savaşı tehdidi geldi
Rus rublesinde değer kaybı durmuyor
Rus rublesinde değer kaybı durmuyor
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu 2022
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu 2022