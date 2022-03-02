Tekmeci Yusuf Yerkel 93 bin TL maaşla yeni işine başladı! Dernek ve sendikalardan flaş hamle...

Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanmasına yönelik tepkiler sürerken, Yerkel, ticari ataşe koltuğuna oturdu. Yerkel, 6000 Euro net maaş alacak, yan giderlerini ve masraflarını Türkiye ödeyecek.

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Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemi sırasında madenciyi tekmeleyen dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel Frankfurt’ta ticaret ataşesi koltuğuna oturdu. 6000 Euro maaşla, 28 Şubat’ta işe başlayan Yerkel, odasına yerleşti.



Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Yerkel'in tüm sosyal hakları, emeklilik primleri ve sağlık ödenekleri Türkiye tarafından karşılanacak. Yerkel'in göreve başlamasının Almanya'ya usulen bildirilip bildirilmediği bilinmiyor.







Eylemlere devam kararı

Madenciyi tekmeleme fotoğrafı dünyanın hafızasına kazanan Yerkel görevine başlarken, Almanya'daki sendikalar ve çeşitli Türk dernekleri eylemlere devam edeceğini duyurdu. Madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeledikten sonra “Ayağım incindi” diye rapor alan Yerkel'e, Frankfurt ve çevresinde iş görüşmeleri yaptırılmayacak.







Yusuf Yerkel'in görevi ne?

Yeni Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, Türkiye'ye Hessen Eyaleti'nden yapılan ticareti yönlendirecek, yatırımlara yöne verecek ve gümrük işlemlerine bakacak. Ayrıca Yerkel, Türkiye'den Almanya'nın en zengin eyaleti Hessen'e gelen Türk firmalarına yapılan ‘marka desteği ya da ihracat desteği’ ödemelerini dağıtacak.