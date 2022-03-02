Saat 20.34'e aman dikkat! 'Sıkıntılar geliyor' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Ukrayna Rusya detayı...

Kabule geçtiğimiz dönem: Jüpiter ise; fırsatlar, şanslar, akademik konular, eğitim, yayıncılık, seyahatler, yurt dışı ile ilgili işleri temsil etmektedir. Balık dönemleri manevi konulara ilginin arttığı, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konuların gündemimizde daha güçlü bir şekilde yer ettiği, içsel bir engele veya inata takılmadan kolayca affettiğimi ve hatta kabule geçtiğimiz dönemlerdir.