Saat 20.34'e aman dikkat! 'Sıkıntılar geliyor' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Ukrayna Rusya detayı...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Murat İpek ve Hande Kazanova bugün saat 20.34'le ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Çarşamba günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: 2 Mart günü Balık burcunun 12. Derecesinde başrolünün Jüpiter oynayacağı bir yeni ay meydana gelecek. Öncelikle yeni ay balık burcunda olacağından dolayı balık burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret etmekte.
Astrolojide balık burcu; hayaller, kendini adamak, yalnız kalmak, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanma, kandırılma, gerçeklerden uzaklaşmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakarlık, kurban olmak ile ilgilidir.
Kabule geçtiğimiz dönem: Jüpiter ise; fırsatlar, şanslar, akademik konular, eğitim, yayıncılık, seyahatler, yurt dışı ile ilgili işleri temsil etmektedir. Balık dönemleri manevi konulara ilginin arttığı, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konuların gündemimizde daha güçlü bir şekilde yer ettiği, içsel bir engele veya inata takılmadan kolayca affettiğimi ve hatta kabule geçtiğimiz dönemlerdir.
Huzur ihtiyacımız artıyor: Yalnız kalmak, sessizlik huzur ihtiyacımız artarken, bu dönem her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak,spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalışmalarına katılmak içinde uygun bir süreçtir. Sezgilerimizin güçlendiği, rüyalarımızın sık sık etkisinde kaldığımız bir zaman dilimini de anlatır.