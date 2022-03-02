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AK Parti'den Van dernekler federasyonunda AK Partili vekili konuşturmayan HDP'lilere tepki

AK Parti'den Van dernekler federasyonunda AK Partili vekili konuşturmayan HDP'lilere tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "HDP ile demokrasi taban tabana zıt iki kavramdır. HDP'nin demokrasiyle uzak yakın ilgisi hiçbir zaman olmamıştır." dedi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Dernekler Federasyonunun seçimine katılan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli arasında gerginlik yaşandığını aktardı.

HDP Van Milletvekili Temelli'nin konuşmasının "yalan, iftira" içerdiğini söyleyen Aydemir, "İrfan bey bir Vanlı. Üstelik yüzlerce yıldır Van'da yaşayan bir aile ve Kürt. Sezai Temelli Vanlı da değil Kürt de değil. Kürt'ü istismar eden bir isim, tıpkı bütün HDP'liler gibi ırkçılık yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Federasyonun seçiminde AK Parti Van Milletvekili Kartal'ı konuşturmadıklarını aktaran Aydemir, Kartal'ın Kürtlerin hayatını kolaylaştırmak ve Van'ın daha iyi olması için çalıştığını belirtti.

Temelli'nin Van'ın daha iyi olması için bir çaba göstermediğini söyleyen Aydemir, "Onların seçildikleri yer diye bir dertleri yoktur. Onların derdi karıştırmaktır, Kürt'ün hayatını zora sokmaktır. HDP ile demokrasi taban tabana zıt iki kavramdır. HDP'nin demokrasiyle uzak yakın ilgisi hiçbir zaman olmamıştır. Van Dernekler Federasyonu toplantısında ortaya çıkan ve fiili olarak İrfan beye saldırı girişimine kadar işi götürenlerin hali, fotoğrafı budur. Kınıyorum ben bunları. İrfan beye yapılan saldırı bütün Van'a, bütün Vanlılara, Kürtlere yapılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

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