Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hollanda hükümeti, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeyi sürdürecek.

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Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Giderek daha fazla Ukraynalı sivil ve sivil hedefler vuruluyor. Olası savaş suçları hakkında mümkün olduğunca çok kanıt toplanması büyük önem taşıyor. Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek."