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Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek

Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek

Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hollanda hükümeti, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeyi sürdürecek.

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Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Giderek daha fazla Ukraynalı sivil ve sivil hedefler vuruluyor. Olası savaş suçları hakkında mümkün olduğunca çok kanıt toplanması büyük önem taşıyor. Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek."

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