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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'daki Türklere yeni uyarı!

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'daki Türklere yeni uyarı!

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'dan Türklerin tahliyesine ilişkin önemli bir çağrı yaptı. Türkiye'ye dönmek isteyenlerin acilen yapması gereken şeyler sıralandı...

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Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'dan Türklerin tahliyesine ilişkin önemli bir çağrı yaptı. Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Halen Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir.

Büyükelçiliğimizde toplanacak vatandaşlarımızı ilk fırsatta en uygun yoldan ülkemize göndermeyi planlıyoruz.

Büyükelçiliğimizin adresi ihtiyaten aşağıda kayıtlıdır:

Panasa Myrnoho St, 22, Kyiv

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız intikalde yardım için Konsolosluk Çağrı Merkezi ile (+90 312 292 29 29) temas edebilirler.

Saygıyla duyurulur...

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