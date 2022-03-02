Ertuğrul Özkök arkadaşı Kiev Belediye Başkanı için yazdı: Onu son görüşümüz olabilir

Ertuğrul Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde, "Arkadaşım Vitali, Kiev savunmasına hazırlanıyor, onu son görüşümüz olabilir" başlıklı yazısında Kiev Belediye Başkanı Klitchko'nun savaşa katılacağını yazdı.

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20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Özkök, son yazısında, arkadaşı olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitchko'nun Rusya işgaline karşı savaşacağını yazdı. Özkök, "Arkadaşım Vitali seçildiği şehrin sokaklarında kahramanca savaşıyor. Belki o sokaklarda ölecek. Ama şundan emin. Arkasında daha uzun yıllar direnecek bir Ukrayna milleti bırakacak. Helal olsun sana Vitali ve seninle birlikte o sakaklarda savaşan arkadaşlarına." düşüncesini dile getirdi.

ARKADAŞIM VİTALİ KİEV SAVUNMASINA HAZIRLANIYOR. ONU SON GÖRÜŞÜMÜZ OLABİLİR

Arkadaşım Vitali Kiev savunmasına hazır. Vitali Klitchko arkadaşı olmakla övündüğüm bir insan. Kiev şehrinin seçilmiş belediye başkanı.

Bugün “Ruslar Kiev’e yaklaşıyor, hazırlanıyoruz ve Kiev’i savunacağız. Kiev direnecek” dedi. Onu 2016 yılında Davos’ta tanıdım.

O günlerde Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Kai Diekmann ve ben onunla kaldığımız Schatzalp Oteli’nin terasında çok güzel bir sohbet yapmıştık. Çok uzun boylu, çok sempatik bir insan. Çok iyi Almanca ve İngilizce konuşuyor. Eşi Hamburg’da yaşıyormuş.

Kiev'in gelirlerini yüzde 30 arttırmıştı

Tam Özal dönemi belediye başkanları gibi, pratik ve iş bitirici bir karakteri var. “Kiev’in gelirlerini nasıl yüzde 30 arttırdım biliyor musunuz” diye sormuş ve anlatmıştı.

Belediyenin muhasebesini ve bütün işlemlerini SAP uygulamasına sokmuş. Yani tamamen dijitalleştirip, şeffaflaştırmış.

“Bu sayede gelirlerimiz yüzde 30 arttı. Oysa şehrin ekonomisinde bir büyüme yok. Sadece kontrol ettik ve insanlar bu şeffaf uygulamaya güvendi” demişti.

Rusça bir kitabı iki günde okurum demişti

Ona Belediye kaldığımız otelin tarihini anlatmıştım.

Alman yazar Thomas Mann’ın ünlü romanı ‘Büyülü Dağ’ı bu otelde yazdığını söylemiştim.

Bunun üzerine Kai, otelde satılan kitabın Almanca baskısından bir tane alıp Belediye Başkanı’na hediye etmişti.

Vitali, kitaba bakmış ve “Altı hafta sonra

beni ararsan, kitap hakkında düşüncelerimi anlatırım” demişti.

Kitabı en iyi Rusça ve Ukraynaca okuyormuş. Rusça bir kitabı 2 günde bitiriyormuş.

Ancak Almanca ve İngilizce olunca, bir-iki hafta alıyormuş.

Şimdi elinde silah üstünde çelik yelek savaşıyor

İşte Kiev’in seçilmiş belediye başkanı bugün üzerinde çelik yelek, elinde silah şehrini savunuyor.

İki gün önce Ruslara bir çağrı yaptı. “Çekin gidin buradan, evimizde işiniz yok” dedi ve ekledi:

“Ukrayna’ya inanıyorum; ülkeme inanıyorum, halkıma inanıyorum. Savaşmaktan başka yapacağımız bir şey yok…”

Bugünlerde Cumhurbaşkanı Zelenski ile birlikte Ukrayna halkının kahramanlarından biri oldu. Sosyal medyada onu sık sık görüyorum.

Ne Putin, ne Dünya Ukrayna’da böyle kahramanca bir direnişi bekliyordu.

Bir başka hikaye daha anlatayım.

17 Ocak'ta Kiev'e gelen çok tanıdık bir isim

17 Ocak günü, yani Rus işgalinden bir hafta önce tanınmış bir Ukraynalı Kiev havalimanına indi.

Gelen kişi 2014-2019 yılları arasında Ukrayna’nı seçilmiş Cumhurbaşkanı Petro Poroncehko idi.

2019 yılındaki seçimde Zelenski karşısında seçimi kaybetmişti.

Hakkında yolsuzluk iddiaları ile ilgili inceleme başlatılınca yurtdışına gitmişti.

Döndüğü taktirde tutuklanma riski vardı.

O bile döndü ve bugün Kiev sokaklarında Ruslara karşı savaşıyor.

Arkadaşım Vitali belki o sokaklarda ölecek ama...

Putin “Ukrayna için “O ayrı bir millet değil Rusya’nın parçası” demişti, şimdi kendi elleriyle bir Uknayna milleti yaratıyor.

Kendini dünyanın en güçlü lideri hissettiği bir anda, hiç ummadığı bir kayaya çarptı.

Arkadaşım Vitali seçildiği şehrin sokaklarında kahramanca savaşıyor.

Belki o sokaklarda ölecek.

Ama şundan emin.

Arkasında daha uzun yıllar direnecek bir Ukrayna milleti bırakacak.

Helal olsun sana Vitali ve seninle birlikte o sakaklarda savaşan arkadaşlarına.

Hür bir dünya adına sizinle iftihar ediyoruz…

İyi ki seni tanıdım.