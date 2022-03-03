BIST 1.986
DOLAR 14,00
EURO 15,63
ALTIN 868,35
MEDYA

Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 9 Mart 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan yanıt geldi
Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan yanıt geldi
NATO üyesi Romanya'nın savaş uçağı Karadeniz'de düştü!
NATO üyesi Romanya'nın savaş uçağı Karadeniz'de düştü!
Ayhan Bilgen'den dikkat çeken bahar mesajı! Yeni parti sinyali
Ayhan Bilgen'den dikkat çeken bahar mesajı! Yeni parti sinyali
Kayserispor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş kupaya çeyrek finalde veda etti
Kayserispor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş kupaya çeyrek finalde veda etti
64 kilometrelik Rus konvoyu için flaş iddia: Bir tane araç kalmazdı
64 kilometrelik Rus konvoyu için flaş iddia: Bir tane araç kalmazdı
Ukrayna işgali sebze fiyatlarını düşürdü 16 lira olan domates 7 liraya indi
Ukrayna işgali sebze fiyatlarını düşürdü 16 lira olan domates 7 liraya indi
Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesinde ateşkes konuşulacak
Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesinde ateşkes konuşulacak
Maske yasağı nerelerde bitti? Dışarda maskesiz gezmek serbest HES artık yok
Maske yasağı nerelerde bitti? Dışarda maskesiz gezmek serbest HES artık yok
Benzine 88 kuruş motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi! 3 Mart 2022'de benzin motorin zamlı
Benzine 88 kuruş motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi! 3 Mart 2022'de benzin motorin zamlı
Birleşmiş Milletler oyladı! Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısı kabul edildi
Birleşmiş Milletler oyladı! Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısı kabul edildi