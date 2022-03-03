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POLİTİKA

Doğu Perinçek'ten skandal benzetme! Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Hz. Muhammed'in Bedir ve Uhud savaşlarına benzetti

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal girişimini haklı bulduğunu belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşını Hz. Muhammed'in savaşına benzetti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki gece, Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, programda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını değerlendirirken İSlam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e iftira attı. 

İki ülke arasındaki gerilimi ABD üzerinden değerlendiren Perinçek, Rusya'nın emperyalizme savaş açtığını ve Ukrayna'ya barış getireceğini belirtti. "Savaşa hayır" sloganını da saçma bulduğunu belirten Perinçek, Rusya'nın savaşını Hz. Muhammed'in zulme karşı yaptığı savaşlara benzeterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Kurtuluş Savaşı’na evet, emperyalist savaşına hayır! Savaşa karşıysak ABD’nin genişlemesine tavır alacağız. Savaşa hayır diyenlerin hiçbiri NATO’ya hayır demiyor. ABD emperyalizmine hayır demiyor. Uhud Savaşı'na, Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı'na hayır diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar. Ona da hayır derseniz Müslümanlık ortada kalmaz. Dünyada savaşlar var haksız savaşlar var. Haklı savaşa evet, haksız savaşa hayır. Rusya'nın bu müdahalesi, hem Türkiye'nin hem Çin'in hem de İran'ın yararına."

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