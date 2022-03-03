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Maske yasağı bitti! Sakın aşıdan hijyenden ve tedbirden vazgeçmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı… Maske yasağı kaldırıldı…

Maskeye alışmıştık ama bazı yerlerde de çok sıkmıştı, bıktırmıştı… Artık maskeleri çıkarıyoruz… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı… Maske yasağı kaldırıldı… HES kodu uygulaması tamamen kaldırıldı… Maske yasağı kaldırıldı ama biz maskeleri yanımızdan ayırmıyoruz… Her zaman yanımızda bulunacak…

Yeni bir sürece giriyoruz… Covid-19 belasından da kurtulalım inşaallah… Ama bunun için aşılarımızı lütfen ihmal etmeyelim…Mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edelim… Eskiden olduğu gibi sarılıp öpüşmekten kesinlikle kaçınalım… Kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımıza yaklaşırken maskemizi takalım, mesafemize dikkat edelim…

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