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MEDYA

Gazeteci Özlem Gürses Deva Partisi'ne mi üye oldu? Sunuculuğunu yaptı sözleri dikkat çekti!

Deva Partisi'nin Kadın Zirvesi'nin sunuculuğunu Özlem Gürses'in yapması dikkatleri çekti. Hükümete ve hükümete yönelik gazetecilere en sert eleştirileri yapmasıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses'in Deva Partisi'ni anlatırken 'partimiz' 'üyemiz' gibi kelimeleri eleştirilerin hedefi oldu. Bu ifadeler sosyal medyada 'Özlem Gürses Deva Partisi'ne mi üye oldu?' yorumlarını beraberinde getirdi.

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olarak bulunduğu Deva Partisi, geçen yıl ilkini yaptığı Kadın Zirvesi'nin ikincisini Ankara Bilkent Otel'de gerçekleştirdi. Programın sunuculuğunda ise hükümete yönelik muhalif söylemleriyle tanınan gazeteci Özlem Gürses vardı. 

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun danışmanlık ekibinde de bulunan Özlem Gürses'in DEVA Parti'nin yöneticilerindenmiş gibi kullandığı ifadeler dikkat çekti: "DEVA ile ilgisi olmayan, gönüllümüz, üyemiz olmayan, teşkilatımızda bulunmayan katılımcılar var, onlara da 'Hoş geldiniz' demek istiyorum."

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