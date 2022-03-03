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MEDYA

Abdullah Ağar ile Sinan Ülgen canlı yayınında birbirine girdi Habertürk reklama gitti

Rusya Ukrayna savaşının konuşulduğu Habertürk'te programında gergin anlar. EDAM Direktörü ve NATO danışmanı Sinan Ülgen’in, BAU öğretim görevlisi eski asker Abdullah Ağar’ı, “Rus yanlısı düşündüğü” iması Ağar'ı çileden çıkardı.

Habertürk TV'de Afşin Yurdakul ile Kürşad Oğuz’un sunduğu HT 360 programında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı değerlendirildi. 

BAU öğretim görevlisi Abdullah Ağar’ın konuşması sırasında EDAM Direktörü ve NATO danışmanı Sinan Ülgen’in, Abdullah Ağar’ı, “Rus yanlısı düşündüğü” imasının ardından sinirler gerildi. Abdullah Ağar bu suçlamaya “Türk gibi düşünüyorum” dedi. 

Programda Sinan Ülgen’in Rusya’nın harekatında haksız olduğu ve Batı’nın Rusya karşısında doğru organize olduğunu aktarmasının ardından söz alan Abdullah Ağar, Putin’in NATO tarafından tahrik edildiğini söyledi. 

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