Nusret'i Mustafa Sarıgül meşhur etmiş! Yıllar önceki isteğini anlattı: Belediyeye geldi ve...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Nusret restoranlarının işletmecisi Nusret Gökçe ile olan anısı sosyal medyada olay oldu.

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Sarıgül son olarak fenomen Nusret'i kendisinin meşhur ettiğini öne sürdü. Sarıgül "Bir çocuk belediyeye geldi 'Ben senin hemşerinim, bana yardımcı ol. Benim bir kasap dükkanım var gel bir yemek ye’ dedi. Gittim. Sonra oraya gazetecileri çağırdım, Ferit Şahenk’i aldım götürdüm. Ondan sonra adam marka oldu. Bu adam kim biliyor musun? Nusret işte." ifadelerini kullandı.

Sarıgül geçmişte katıldığı bir programda ise Nusret'le ilgili "Bu ara ulaşamıyorsun, havaya girdi. Biraz vefasızlığı var. Uyarıyorum kendisini, bu vefasızlığı devam ederse geldiği gibi aşağı gider. Bir yere gelmek önemli, geldikten sonra korumak da önemli. Vefasız insanlar taş olur." demişti.