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6'lı masada garip paylaşım!

Türkiye’yi yönetmeye talip olan bir kişi, üstelik Türkiye’nin yeniden Parlamenter sisteme dönmesini hararetle savunan bir kişi, “Ben başbakan olmayacağım” der mi?

Parlamenter sistemden yanasın, hem de “Bizim başbakan adayımız belli, Meral Akşener” diyeceksin… İyi de kardeşim, sen bostan korkuluğu musun? Sen kendini “kurtarıcı” olarak sunuyorsun ve başbakanlık koltuğunu bir başkasına ikrâm ediyorsun. Sonra da “güvenilir” olmaktan söz ediyorsun. Bu millet sana niye güvensin? Yaptığın bu konuşma ile Türkiye’yi yönetmeye talip olmadığını açık seçik beyan ediyorsun. Bu millet sana niye güvensin? Bu açıklamalarla ne kadar güvenilir olabilirsin?

Bonkörce koltuk dağıtıyorlar, biri cumhurbaşkanı oluyor, bir başkası başbakan… Öteki Dışişleri Bakanı, bir diğeri Ekonomi Bakanı… Temel Amca’ya hangi koltuğu uygun görecekler acaba? Ha bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nun “saygın” dediği HDP var. HDP olmadan bu koltuklara kavuşamayacaklarına göre, İçişleri Bakanlığını da HDP’nin başı Pervin Buldan’a verecekler galiba. Karayılan’ın dostu Pervin Buldan’a… O da olmadı, Apo’nun heykelini dikmeye yeminli terörist Demirtaş’a… Belki de bebek katili Apo’ya bir görev verirler. Öyle ya, AHİM ve Avrupa Konseyi normlarını peşin peşin kabul ettiklerine göre…

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